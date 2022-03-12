Рангник прокомментировал слухи о возможном назначении Тухеля в «Манчестер Юнайтед»

Временный главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал слухи о возможном назначении Томаса Тухеля на пост наставника клуба.
«Не имеет смысла даже думать или строить догадки об этом. Да, Томас Тухель — топ-менеджер, да, я хорошо его знаю, да, он был моим игроком в «Ульме», да, он устроился на свою первую работу футбольным тренером в «Штутгарте», когда я был главным тренером. Мы все это знаем, но сейчас он тренер «Челси», они идут на третьем, они всё ещё в Лиге чемпионов. Только потому, что сейчас есть проблемы, связанные с владением этим клубом, строить предположения о том, что он может быть кандидатом на должность тренера здесь летом, не имеет смысла», — приводит слова Рангника Mirror.
На данный момент Тухель возглавляет «Челси».
Ранее стало известно, что правительство Великобритании наложило санкции на российского бизнесмена и владельца «Челси» Романа Абрамовича, а его активы, включая лондонский футбольный клуб, были заморожены.
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