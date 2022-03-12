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Андрей Шевченко рассказал, в каких условиях сейчас живут его родственники на Украине

Андрей Шевченко рассказал, в каких условиях сейчас живут его родственники на Украине
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Известный украинский тренер и бывший футболист Андрей Шевченко рассказал о своей семье, которые остались на Украине.

«Было много сражений. Моя мать и сестра приняли некоторых людей, которые переехали к ним, потому что они были в ужасных условиях. В Буче нет ни еды, ни электричества. Друзья моей сестры и уже пять дней живут под землёй в подвале. В этом районе были ужасные взрывы. Буча и окрестные города Ирпень и Гостомель, я хорошо знаю эти города и они полностью разрушены. Построек не осталось. Я ездил в Бучу тренироваться, когда был молодым игроком. Это ужасно», — приводит слова Шевченко Football Italia.

Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. В этот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении в стране военного положения.

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