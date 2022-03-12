Украинский нападающий «Аталанты» Руслан Малиновский может продолжить карьеру в «Милане», сообщает Football Italia.

По данным источника, «Милан» рассматривает возможности усиления атакующей линии в летнее трансферное окно и среди кандидатов есть Малиновский. Также «Аталанта» интересуется Недимом Байрами («Эмполи»), Ноа Ланга («Брюгге») и Доменико Берарди («Сассуоло»).

За «Аталанту» украинский плеймейкер провёл 92 матчей в чемпионате Италии, забил 22 гола и отдал 19 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего игрока в € 30 млн. Малиновский также выступает за сборную Украины, в составе которой уже успел провести 45 матчей, в которых записал в свой актив 6 голов.