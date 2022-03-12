Леонардо вероятнее всего покинет пост спортивного директора «ПСЖ»
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Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо с большой долей вероятности покинет клуб по окончании сезона, сообщает AS.
По данным источника, президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи недоволен результатами трансферов, а огромные инвестиции прошлым летом не послужили удачному выступлению в Лиге чемпионов.
Также против Леонардо играет вопрос форвардом Килианом Мбаппе, которого не удалось убедить п родлить контракт с клубом.
Одним из возможных сменщиков Леорандо на этом посту является управляющий директор «Тоттенхэм Хотспур Фабио Паратичи.
«ПСЖ» вылетел из текущего розыгрыша Лиги Чемпионов, уступив в ответном матче 1/8 финала мадридскому «Реалу» со счётом 1:3. В первой игре 1/8 финала «ПСЖ» одержал победу со счётом 1:0.
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