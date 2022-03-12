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Хавбек ЦСКА Медина вызван в сборную Парагвая на матчи отбора к ЧМ-2022 с Эквадором и Перу

Хавбек ЦСКА Медина вызван в сборную Парагвая на матчи отбора к ЧМ-2022 с Эквадором и Перу
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24-летний атакующий полузащитник московского ЦСКА Хесус Медина вызван в расположение сборной Парагвая на мартовские матчи южноамериканского отбора к чемпионату мира — 2022 в Катаре. Об этом сообщается в «Твиттере» национальной команды.

В ночь на 25 марта Парагвай на своём поле примет Эквадор, а затем, в ночь на 29 марта, сыграет на выезде с Перу. В турнирной таблице групповой стадии отбора к ЧМ-2022 в Южной Америке сборная Парагвая занимает предпоследнее, девятое, место, набрав 13 очков в 16 матчах. До пятого места, позволяющего сыграть в стыках, — отставание в восемь очков.

Напомним, что Медина получал вызов в сборную Парагвая и в январе этого года, но тогда «армейцы» не отпустили игрока из-за проблем со здоровьем, что вызвало негодование у руководства национальной команды, которые собирались обратиться по этому вопросу в ФИФА.

Хесус Медина уже успел провести за ЦСКА три игры – две в чемпионате России и одну в Кубке. Отметиться результативными действиями ему не удалось. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, а трансферная стоимость оценивается в € 5 млн.

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