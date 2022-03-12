Кузнецов оформил хет-трик в НХЛ, легионеры продолжают покидать РПЛ. Главное к утру
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Евгений Кузнецов оформил второй хет-трик за карьеру в НХЛ, несколько легионеров покинули чемпионат России по футболу, в РПЛ согласовали отмену вылета команд в нынешнем сезоне. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Вашингтон» обыграл «Ванкувер» в овертайме. Евгений Кузнецов оформил хет-трик.
- «Интернасьонал» арендовал у «Краснодара» Вандерсона, Хаджикадунич перешёл из «Ростова» в «Мальмё», «Рубин» приостановил контракты с Дрейером и Хакшабановичем.
- РПЛ согласовала мораторий на вылет команд в ФНЛ. Вопрос обсудит исполком РФС.
- Роману Абрамовичу дали 81 день на то, чтобы продать «Челси» после введения санкций.
- TSN: некоторые российские игроки НХЛ рассматривают возможность получения убежища в США.
- Овечкин сравнялся с Халлом по набранным очкам за карьеру в истории НХЛ.
- Президент УЕФА: сердце сжимается, что приходится наказывать игроков российских команд.
- Тимощука лишили лицензии и запретили заниматься футбольной деятельностью на Украине.
- Томас Бах – об отстранении российских атлетов: не попадёмся в ловушку дешёвых аргументов.
- Капризов – второй игрок в истории «Миннесоты», забросивший 30 шайб менее чем в 60 играх.
- 50 очков Леброна в победной игре «Лейкерс» с «Вашингтоном» и другие результаты матчей НБА.
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