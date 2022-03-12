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Кузнецов оформил хет-трик в НХЛ, легионеры продолжают покидать РПЛ. Главное к утру

Кузнецов оформил хет-трик в НХЛ, легионеры продолжают покидать РПЛ. Главное к утру
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Евгений Кузнецов оформил второй хет-трик за карьеру в НХЛ, несколько легионеров покинули чемпионат России по футболу, в РПЛ согласовали отмену вылета команд в нынешнем сезоне. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Вашингтон» обыграл «Ванкувер» в овертайме. Евгений Кузнецов оформил хет-трик.
  2. «Интернасьонал» арендовал у «Краснодара» Вандерсона, Хаджикадунич перешёл из «Ростова» в «Мальмё», «Рубин» приостановил контракты с Дрейером и Хакшабановичем.
  3. РПЛ согласовала мораторий на вылет команд в ФНЛ. Вопрос обсудит исполком РФС.
  4. Роману Абрамовичу дали 81 день на то, чтобы продать «Челси» после введения санкций.
  5. TSN: некоторые российские игроки НХЛ рассматривают возможность получения убежища в США.
  6. Овечкин сравнялся с Халлом по набранным очкам за карьеру в истории НХЛ.
  7. Президент УЕФА: сердце сжимается, что приходится наказывать игроков российских команд.
  8. Тимощука лишили лицензии и запретили заниматься футбольной деятельностью на Украине.
  9. Томас Бах – об отстранении российских атлетов: не попадёмся в ловушку дешёвых аргументов.
  10. Капризоввторой игрок в истории «Миннесоты», забросивший 30 шайб менее чем в 60 играх.
  11. 50 очков Леброна в победной игре «Лейкерс» с «Вашингтоном» и другие результаты матчей НБА.

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