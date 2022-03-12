Кузнецов оформил хет-трик в НХЛ, легионеры продолжают покидать РПЛ. Главное к утру

Евгений Кузнецов оформил второй хет-трик за карьеру в НХЛ, несколько легионеров покинули чемпионат России по футболу, в РПЛ согласовали отмену вылета команд в нынешнем сезоне. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

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