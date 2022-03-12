Мухсин Байрак: если мне не продадут «Челси» из-за того, что я турок, сочту это за честь

Турецкий бизнесмен Мухсин Байрак рассказал о проблемах, возникших при попытке приобрести «Челси».



«Мы получили электронное письмо как от клуба, так и от правительства Великобритании. Британское министерство торговли дало разрешение на покупку «Челси». Мы совместно с нашими друзьями 15 дней следили за процессом продажи «Челси» как в Англии, так и в Турции. Наши адвокаты тоже наблюдали за ситуацией. 27 февраля, после трёх дней работы, контакт был установлен и начались переговоры. Продажа «Челси» ещё не была объявлена публике, но у нас была информация.



Выход турецкой компании на «Челси» вызвал большой ажиотаж в мире. Никто в Турции не мог предположить, что такая инициатива будет иметь место. Благодаря нашим деловым отношениям с Романом Абрамовичем, мы опередили другие компании, которые хотели приобрести «Челси». После подачи официального заявления британское государство наложило арест на активы Абрамовича, проведя операцию ночью. Этот вопрос не даёт нам покоя.



Мы договорились о цене. Мы рассчитывали, что сделка будет согласована в течение недели, а после стало известно о заморозке активов владельца. Думаю, они не хотят, чтобы Турция купила клуб. Все должны знать, что у нас большое государство, у которого есть серьёзные бизнесмены. Мы существуем и ведём бизнес по всему миру. Как турок, я вижу мир в красном и белом цвете. Я всегда готов размахивать флагом Турции, демонстрирую мощь своей страны. Если сделка не состоится из-за того, что я турецкий бизнесмен, я сочту это за честь», — приводит слова Байрака Goal.com.