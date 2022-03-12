Неймар и Месси не намерены покидать «ПСЖ»

Нападающие «ПСЖ» Неймар и Лионель Месси не намерены покидать клуб, сообщает спортивный журналист Адриен Греньер со ссылкой на L’Équipe. Оба футболиста выразили желание остаться в составе парижан.



Ранее стало известно, что в «ПСЖ» недовольны Неймаром по нескольким причинам. Во-первых, игра бразильца не оправдывает ожиданий. Во-вторых, руководство парижан не одобряет праздный образ жизни форварда, который регулярно посещает какие-то вечеринки. В-третьих, одним из агентов Неймара является его отец, с которым не сложились отношения у боссов «ПСЖ».



По сумме двух матчей «Реал» прошёл «ПСЖ». В первой игре, которая состоялась в Париже, подопечные Почеттино выиграли с минимальным счётом 1:0. Единственный мяч забил Килиан Мбаппе. В ответном матче, который завершился 10 марта, «сливочные» одержали волевую победу – 3:1. Хет-трик оформил Карим Бензема, а у «ПСЖ» отличился Мбаппе.

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