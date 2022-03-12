Бензема: перешёл в «Реал» ради трофеев. Хотел остаться в памяти, думаю, я на верном пути

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема вышел на третье место в списке лучших бомбардиров в истории клуба.
«Обойти Ди Стефано – мечта, потому что он легенда «Реала». Помню, как он обнял меня на презентации в качестве игрока «сливочных». Я очень счастлив оказаться на его уровне, и это дает мне силы подниматься ещё выше. Помню, как он сказал мне наслаждаться игрой за этот великий клуб.
В команде всегда есть игроки, которые делают разницу, но это не сделать одному. Если команда на максимуме, то я знаю, что тоже покажу лучший футбол. Мы нуждаемся друг в друге. Я усердно работаю каждый день, сейчас – даже больше, чем когда-либо. Я перешёл сюда ради трофеев, не думая, что забью так много голов. Я всегда хотел остаться в памяти людей и, думаю, я на верном пути.
Я хотел добиться успеха в «Реале», и я постепенно двигаюсь в нужном направлении. Я чувствую себя как дома, мне нравятся Мадрид и люди здесь. Я наслаждаюсь каждым днём, проведённым тут», – цитирует Бензема Marca.
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