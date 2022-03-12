«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 12 марта, состоится матч 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогать ему будут ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. В роли резервного рефери выступит Крейг Поусон.



«Манчестер Юнайтед» в 28 матчах набрал 47 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Тоттенхэм Хотспур» (45) — на 7-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (69).