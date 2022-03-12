«Вильярреал» — «Сельта»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30
Поделиться
Сегодня, 12 марта, состоится матч 28-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Вильярреал» — «Сельта». Встреча пройдёт на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Сельта».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сантьяго Хайме Латре. Помогать ему будут ассистенты Хорхе Буэно Матео и Фернандо Трекако Эскабоса. В роли резервного рефери выступит Давид Ресио Морено.
«Вильярреал» в 27 матчах набрал 42 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Сельта» (35) — на 10-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (63). Действующий чемпион страны — «Атлетико».
Комментарии
- 12 марта 2022
-
17:30
-
17:29
-
17:21
-
17:15
-
17:12
-
17:08
-
16:59
-
16:49
-
16:38
-
16:26
-
16:22
-
16:00
-
15:57
-
15:30
-
15:27
-
15:23
-
15:03
-
14:53
-
14:40
-
14:30
-
14:19
-
14:14
-
14:03
-
13:57
-
13:34
-
13:30
-
13:26
-
12:51
-
12:48
-
12:30
-
12:30
-
12:17
-
12:17
-
11:57
-
11:49
Партнерский контент