«Вильярреал» — «Сельта»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 12 марта, состоится матч 28-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Вильярреал» — «Сельта». Встреча пройдёт на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» — «Сельта».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сантьяго Хайме Латре. Помогать ему будут ассистенты Хорхе Буэно Матео и Фернандо Трекако Эскабоса. В роли резервного рефери выступит Давид Ресио Морено.



«Вильярреал» в 27 матчах набрал 42 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Сельта» (35) — на 10-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (63). Действующий чемпион страны — «Атлетико».