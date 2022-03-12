Клопп — о контракте Салаха: это решение Мохамеда. «Ливерпуль» не может сделать больше

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о ходе переговоров о продлении контракта с нападающим Мохамедом Салахом.



«Мо определённо рассчитывает на амбиции клуба. Мы были крайне амбициозными последние несколько лет и будет такими дальше. Мы не можем сделать гораздо больше, ситуация такова. Но я об этом не думаю. В значительной степени это решение Мо. Клуб сделал всё, что мог. Не могу сказать об этой ситуации ничего плохого. С моей точки зрения всё нормально. Всё именно так, как должно быть в данный момент времени. Всё готово. Больше ничего не произошло: ни подписания, ни отказа, ни чего-то ещё. Мы должны просто подождать. Всё в полном порядке. Здесь нет никакой спешки», — приводит слова Клоппа Goal.com.

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