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Де Лигт: люблю отборы, единоборства. Это называют грязной работой, но считаю её прекрасной

Де Лигт: люблю отборы, единоборства. Это называют грязной работой, но считаю её прекрасной
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Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт поделился мнением о стиле своей игры.

«Черновая работа очень важна. Люди называют её грязной, но я считаю ее прекрасной. Люблю отбирать мяч, выигрывать единоборства. В этом плане я защитник старой школы. Сейчас много защитников, которые просто держат позицию и закрывают зоны. Но мне ещё нравится играть один в один, сражаться с соперником.

В «Аяксе» я привык играть с действительно высокой линией обороны. Иногда она была слишком высокой, возможно. Это довольно рискованно. Сейчас в «Ювентусе» главное – найти баланс», – цитирует Де Лигта The Guardian.

Де Лигт стал игроком «Ювентуса» летом 2019 года, перейдя в итальянский клуб из «Аякса» € за 85,5 млн. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость де Лигта в € 65 млн.

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