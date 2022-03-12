Некоторые игроки «Челси» изучают возможность разрыва контракта с клубом из-за санкций

Некоторые футболисты «Челси» могут покинуть клуб из-за санкций против владельца Романа Абрамовича, сообщает The Telegraph.



По информации источника, футболисты рассматривают возможность расторжения контракта на случай ухудшения финансовой ситуации в «Челси» и задержек зарплат. Некоторые игроки уже связались со своими юристами, чтобы обсудить возможность разрыва контрактов.



10 марта против владельца «Челси», миллиардера Романа Абрамовича правительством Великобритании были введены санкции. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.



«Челси» набрал 56 очков в 27 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (69).

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