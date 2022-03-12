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«Уфа» — «Нижний Новгород»: составы команд на матч 21-го тура РПЛ

«Уфа» — «Нижний Новгород»: составы команд на матч 21-го тура РПЛ
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Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Нижнего Новгорода» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на центральном стадионе в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Нижний Новгород».

«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлёв, Плиев, Йокич, Кротов, Агаларов, Фищенко, Мрзляк, Родригеш, Касинтура.

Запасные: Чичкан, Сухов, Ботака-Иобома, Иванов, Кабутов, Камилов, Голубев, Емельянов, Саплинов, Урунов, Милетич, Ортис.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Кравцов, Берковский, Ларсен, Эннин.

Запасные: Анисимов, Пенчиков, Александров, Миладинович, Горбунов, Карасёв, Шарипов, Ткачук, Сулейманов, Милсон.

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