«Уфа» — «Нижний Новгород»: составы команд на матч 21-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Нижнего Новгорода» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на центральном стадионе в Уфе. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Нижний Новгород».



«Уфа»: Беленов, Никитин, Журавлёв, Плиев, Йокич, Кротов, Агаларов, Фищенко, Мрзляк, Родригеш, Касинтура.



Запасные: Чичкан, Сухов, Ботака-Иобома, Иванов, Кабутов, Камилов, Голубев, Емельянов, Саплинов, Урунов, Милетич, Ортис.



«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Юлдошев, Калинский, Кравцов, Берковский, Ларсен, Эннин.



Запасные: Анисимов, Пенчиков, Александров, Миладинович, Горбунов, Карасёв, Шарипов, Ткачук, Сулейманов, Милсон.