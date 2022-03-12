Мане: победа на чемпионате мира с Сенегалом – моя новая мечта

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане сделал выбор между победой на чемпионате мира и «Золотым мячом».
«Победа на чемпионате мира – моя новая мечта после выигранного Кубка Африки. Для начала нужно на него выйти, но мне хочется верить в сумасшедшие идеи, и победа с Сенегалом на чемпионате мира – одна из них. Если мы добьёмся этого, то, конечно, я достигну уровня прекрасных игроков, которые каждый год ведут борьбу за «Золотой мяч», — цитирует Мане Marca.
Напомним, Мане в составе национальной команды Сенегала стал обладателем Кубка африканских наций. Форвард принял участие в каждом из семи матчей сборной Сенегала, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В финальном матче с Египтом на 7-й минуте встречи Садио не сумел реализовать пенальти, однако исправился в серии послематчевых 11-метровых, принеся своей сборной победу на турнире.
- 12 марта 2022
-
14:19
-
14:14
-
14:03
-
13:57
-
13:34
-
13:30
-
13:26
-
12:51
-
12:48
-
12:30
-
12:30
-
12:17
-
12:17
-
11:57
-
11:49
-
11:21
-
11:13
-
11:05
-
11:04
-
10:59
-
10:39
-
10:35
-
10:20
-
10:17
-
10:02
-
09:48
-
09:41
-
09:30
-
09:30
-
08:29
-
07:50
-
04:34
-
03:50
-
03:17
-
02:52