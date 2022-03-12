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Мане: победа на чемпионате мира с Сенегалом – моя новая мечта

Мане: победа на чемпионате мира с Сенегалом – моя новая мечта
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Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане сделал выбор между победой на чемпионате мира и «Золотым мячом».

«Победа на чемпионате мира – моя новая мечта после выигранного Кубка Африки. Для начала нужно на него выйти, но мне хочется верить в сумасшедшие идеи, и победа с Сенегалом на чемпионате мира – одна из них. Если мы добьёмся этого, то, конечно, я достигну уровня прекрасных игроков, которые каждый год ведут борьбу за «Золотой мяч», — цитирует Мане Marca.

Напомним, Мане в составе национальной команды Сенегала стал обладателем Кубка африканских наций. Форвард принял участие в каждом из семи матчей сборной Сенегала, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В финальном матче с Египтом на 7-й минуте встречи Садио не сумел реализовать пенальти, однако исправился в серии послематчевых 11-метровых, принеся своей сборной победу на турнире.

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