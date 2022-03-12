Де Хеа может не сыграть с «Тоттенхэмом» из-за положительного результата теста на COVID

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа может пропустить матч 29-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур», сообщает The Sun.



По информации источника, причиной возможного пропуска встречи испанским вратарём может стать положительный результат теста на коронавирус. Сообщается, что повторный тест не выявил заражения, однако теперь «Манчестер Юнайтед» должен получить разрешение от руководства АПЛ, чтобы де Хеа имел возможность выйти на поле. Если клуб не получит разрешение, де Хеа в воротах заменит Дин Хендерсон.



Матч 29-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур» состоится сегодня, 12 марта, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало встречи — в 20:30 мск.