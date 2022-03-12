Тренер «Нанта»: если бы «ПСЖ» уважал «Реал», не проиграл бы клубу, который гораздо слабее

Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре поделился мнением о вылете «ПСЖ» из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.



«ПСЖ» не помог сам себе, они не отнеслись к сопернику с уважением. Если бы «ПСЖ» уважал их, то выиграл бы со счетом 3:0. Они поступили неправильно. Если бы они сыграли этот матч десять раз, то проиграли бы лишь один из них. И это был тот самый раз. Их сожаления связаны с тем, что они проиграли команде, которая гораздо слабее», – цитирует Комбуаре Get Football News France.



По сумме двух встреч «Реал» переиграл «ПСЖ». В первом матче, который состоялся в Париже, подопечные Почеттино выиграли с минимальным счётом 1:0. В ответной игре, которая завершилась 10 марта, «сливочные» одержали волевую победу – 3:1. В прошлом сезоне парижане дошли до полуфинала, где проиграли по сумме двух матчей «Манчестер Сити».

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