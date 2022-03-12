«ПСЖ» не планирует продлевать контракт с Анхелем Ди Марией
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Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария не будет выступать за французский клуб в следующем сезоне, сообщает L'Equipe.
По информации источника, парижский клуб не станет продлевать соглашение с 34-летним аргентинским футболистом, рассчитанное до лета 2022 года. Руководство «ПСЖ» видит потенциальную замену Ди Марии в форварде «Манчестер Сити» Рияде Марезе и футболисте «Лиона» Лукасе Пакете.
Напомним, ранее Ди Мария получил травму бедра в матче с мадридским «Реалом» (1:3) и выбыл на три недели. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 20 матчах французской Лиги 1, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи. Ранее Ди Мария играл за «Бенфику», мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед».
Новость по темеДи Мария выбыл на 3 недели из-за травмы бедра
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