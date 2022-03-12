Вадим Евсеев: я за расширение РПЛ! Считаю, для России 16 клубов – мало

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев оценил идею расширить Российскую Премьер-Лигу до 18 команд.



«Сейчас очень много говорят о расширении РПЛ до 18 клубов. Я за! Моя позиция не меняется много лет. Считаю, для России 16 клубов – мало. Должно быть больше матчей, более интенсивный календарь. Но я против того, чтобы все клубы РПЛ автоматически остались в лиге и добавились два лучших клуба ФНЛ. Должен сохраняться спортивный принцип, правила не должны меняться по ходу сезона. Иначе для чего нужны низшие лиги, для чего нужен чемпионат?



В моём понимании оптимальный вариант сейчас — 18 клубов на следующий сезон, первая и вторая команды ФНЛ поднимаются наверх, третья и четвёртая играют стыковые матчи с 15-м и 16-м клубами РПЛ. Большие клубы выступают против расширения, спрашивая, зачем им это надо. Но команды из второй половины обыгрывают грандов. И всегда чемпионом становился клуб, который набирал максимум очков в играх с теми, кто слабее», — написал Евсеев в своём «телеграме».