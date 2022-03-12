«Челси» может не завершить сезон из-за санкций, введённых против Абрамовича

«Челси» может обанкротиться из-за санкций, введённых против владельца клуба Романа Абрамовича, сообщает The Telegraph.
По информации источника, клуб уведомил правительство Великобритании, что может не завершить нынешний сезон из-за санкций. В лондонской команде сообщили, что в настоящее время не в состоянии оплачивать услуги достаточного количества персонала, что может привести к закрытию некоторых секторов на стадионе «Стэмфорд Бридж».
В «Челси» не верят, что смогут завершить сезон, если санкции не будут пересмотрены. При этом в клубе настаивают, что Абрамович не получит никакой прибыли, если лондонцы смогут продавать билеты на игры. Отмечается, что условия действующей лицензии, полученной «Челси» после введения санкций, будут пересмотрены до матча с «Ньюкасл Юнайтед». На игру смогут попасть только обладатели абонементов и зрители, успевшие приобрести билеты до 10 марта.
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