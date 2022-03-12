АПЛ приняла решение отстранить Романа Абрамовича от управления «Челси»

Руководство английской Премьер-лиги приняло решение отстранить владельца «Челси» Романа Абрамовича от управления клубом.

«После введения санкций правительством Великобритании совет Премьер-лиги отстранил Романа Абрамовича с должности главы футбольного клуба «Челси», — говорится в заявлении лиги.

Напомним, 10 марта против владельца «Челси», миллиардера Романа Абрамовича правительством Великобритании были введены санкции. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.

«Челси» набрал 56 очков в 27 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (69).



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