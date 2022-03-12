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ФИФА обязала «Боавишту» выплатить Адилю Рами € 200 тыс.

ФИФА обязала «Боавишту» выплатить Адилю Рами € 200 тыс.
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ФИФА обязала «Боавиште» выплатить финансовую компенсацию французскому защитнику Адилю Рами, сообщает RMC. Португальский клуб должен выплатить бывшему игроку «Сочи» € 200 тыс. ФИФА установила для «Боавишты» крайний срок для выплаты денег Рами — 19 марта 2022 года. Если клуб не выполнит требование в установленный организацией срок, ему грозит запрет на подписание новичков.

36-летний Рами покинул «Боавишту» прошлым летом после того, как его контракт был расторгну. Футболист успел провести 22 матча. Клуб должен был выплатить футболисту компенсацию за разрыв контракта, но не сделал это.

Напомним, в феврале 2020 года Рами перешёл в «Сочи» из «Фенербахче» и не провёл ни одного официального матча за сочинский клуб.

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