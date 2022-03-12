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«Уфа» и «Нижний Новгород» сыграли вничью в 21-м туре РПЛ

«Уфа» и «Нижний Новгород» сыграли вничью в 21-м туре РПЛ
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Сегодня, 12 марта, состоялся матч «Уфа» — «Нижний Новгород». Встреча 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 прошла на центральном стадионе в Уфе. Она завершилась ничейным исходом – 0:0. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.

Матч не порадовал болельщиков забитыми голами, на поле было много борьбы. В составе «Уфы» по жёлтой карточке получили защитник Юрий Журавлёв, португальский полузащитник Тьягу Родригеш и Дмитрий Кабутов, который уже в компенсированное время был удалён за вторую жёлтую. В составе «Нижнего Новгорода» были предупреждены защитник Иброхимхалил Юлдошев и полузащитник Кирилл Кравцов.

«Нижний Новгород» набрал 23 очка в 21 встрече и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (17) — на 15-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (44).

Россия - Премьер-Лига. 21-й тур
12 марта 2022, суббота. 14:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
0 : 0
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Удаления: Кабутов – 90+7' / нет
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