Сакки: Доннарумма совершил ошибку, выбрав деньги

Бывший тренер «Милана» Арриго Сакки назвал ошибкой переход голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в «Пари Сен-Жермен».



«Он совершил ошибку, выбрав деньги. Я говорил то же самое его родителям прошлым летом. Ему следовало остаться в «Милане» не столько из благодарности, сколько потому, что это было идеальное место для развития. Люди никогда не покидают комфортные для себя места. Но он по-прежнему является чемпионом, этого нельзя отрицать. Я знаю Доннарумму со времён его игры в молодёжной сборной. Уверен, что он вернётся на свой уровень», — приводит слова Сакки Corriere della Sera.



Доннарумма стал футболистом «Пари Сен-Жермен» после Евро-2020. Итальянский голкипер подписал пятилетний контракт — до 30 июня 2026 года. В конце июня 2021 года у футболиста истёк контракт с «Миланом».

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