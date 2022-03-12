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Агент Вендела: нет смысла уходить из «Зенита». Мой клиент остаётся

Агент Вендела: нет смысла уходить из «Зенита». Мой клиент остаётся
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Тьягу Рибейру, агент полузащитника Вендела, рассказал о будущем своего клиента.

«Вендел выполняет свой контракт с «Зенитом» и тут никаких изменений. Он остаётся в «Зените», никакой конкретики не было. Для него сейчас не имеет никакого смысла уходить из «Зенита». Мы очень осторожно относимся к сложившейся ситуации, но игрок сейчас точно никуда не уходит», — цитирует Рибейру «РБ-Спорт».

Ранее сообщалось, что ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке. До этого УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в соревнованиях под своей эгидой в связи с ситуацией на Украине. РФС уже подал апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Вендел защищает цвета «Зенита» с 2020 года. Его контракт с питерским клубом рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне чемпионата России бразилец принял участие в 19 матчах, в которых записал в свой актив 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

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