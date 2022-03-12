Газизов: большинство клубов за мораторий на вылет из РПЛ. Задача — сохранить футбол

Спортивный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался об идее введения моратория на вылет клубов Российской Премьер-лиги в Футбольную национальную лигу.

«Я считаю, что мораторий на вылет будет правильным решением. Большинство клубов проголосовали за. Да и не так много клубов, на самом деле, выступают против. На эту тему дискутируют те, кто не знает реальных причин, почему мы это обсуждаем. Я бы не хотел их сейчас раскрывать. Стоит задача сохранить футбол», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее стало известно, что в Российской Премьер-Лиге с сезона-2022/2023 с большой долей вероятности будет 18 команд. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Этот вопрос обсуждался на последнем собрании Российской Премьер-Лиги. Решение было отложено, но никто из представителей клубов не сомневается, что число участников будет увеличено.