Венгер может стать новым спортивным директором «ПСЖ»

Экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер является приоритетным кандидатом на должность спортивного директора парижского клуба, сообщает RMC Sport.



По информации издания, свой пост покинет нынешний спортивный директор клуба Леонардо. Также руководство «ПСЖ» рассчитывает, что в связке с Венгером будет работать экс-тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан. Клуб достиг с Зиданом предварительной договорённости, что француз сменит нынешнего главного тренера Маурисио Почеттино после окончания текущего сезона.



В данный момент Арсен Венгер занимает должность главы отдела по глобальному развитию футбола ФИФА. За свою тренерскую карьеру он уже работал во Франции с «Монако». Больше всего он запомнился по работе с лондонским «Арсеналом», который он возглавлял в течение 22 лет.