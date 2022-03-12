«Локомотив» и ЦСКА объявили стартовые составы на московское дерби

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и ЦСКА на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА.



«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Мампасси, Едвай, Рыбус, Баринов, Бабкин, Керк, Жемалетдинов, Кухта, Изидор.



Запасные: Савин, Матюнин, Ненахов, Чёрный, Тикнизян, Марадишвили, Рыбчинский, Борисенко, Петров, Зинович.



ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Обляков, Зайнутдинов, Гбамен, Мухин, Медина, Карраскаль, Языджи.



Запасные: Тороп, Боков, Фукс, Ахметов, Дзагоев, Эджуке, Набабкин, Магнуссон, Щенников, Яковлев, Заболотный.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Андрей Болотенков и Дмитрий Чельцов (оба — Москва). Резервный рефери — Алексей Сухой (Люберцы).