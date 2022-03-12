Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Алания» обыграла «Олимп-Долгопрудный», «Оренбург» разгромил «Ротор»

«Алания» обыграла «Олимп-Долгопрудный», «Оренбург» разгромил «Ротор»
Комментарии

В ФНЛ состоялись очередные матчи 27-го тура. «Алания» на своём поле переиграла «Олимп-Долгопрудный», встреча закончилась со счётом 2:0. Уже на 4-й минуте Алексей Татаев открыл счёт и вывел «Аланию» вперёд. А на 36-й минуте Владимир Хубулов удвоил преимущество хозяев. Эта победа стала для «Алании» третьей подряд.

В параллельном матче «Оренбург» в гостях разгромил «Ротор». Встреча команд закончилась со счётом 3:0. На 41-й минуте Андрей Малых открыл счёт. В концовке Владимир Полуяхтов удвоил преимущество оренбуржцев, а точку в матче поставил Юрий Ковалёв.

«Оренбург» уверенно возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, набрав 56 очков. «Алания» занимает второе место с 49 баллами. «Олимп-Долгопрудный» — 15-й (29), а «Ротор» — 18-й (24).

ФНЛ - Первый дивизион. 27-й тур
12 марта 2022, суббота. 16:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
2 : 0
Олимп-Долгопрудный
Долгопрудный
1:0 Татаев – 4'   2:0 Хубулов – 36'
ФНЛ - Первый дивизион. 27-й тур
12 марта 2022, суббота. 16:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
0 : 3
Оренбург
Оренбург
0:1 Малых – 41'   0:2 Полуяхтов – 79'   0:3 Ковалёв – 89'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022