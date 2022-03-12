«Алания» обыграла «Олимп-Долгопрудный», «Оренбург» разгромил «Ротор»

В ФНЛ состоялись очередные матчи 27-го тура. «Алания» на своём поле переиграла «Олимп-Долгопрудный», встреча закончилась со счётом 2:0. Уже на 4-й минуте Алексей Татаев открыл счёт и вывел «Аланию» вперёд. А на 36-й минуте Владимир Хубулов удвоил преимущество хозяев. Эта победа стала для «Алании» третьей подряд.



В параллельном матче «Оренбург» в гостях разгромил «Ротор». Встреча команд закончилась со счётом 3:0. На 41-й минуте Андрей Малых открыл счёт. В концовке Владимир Полуяхтов удвоил преимущество оренбуржцев, а точку в матче поставил Юрий Ковалёв.



«Оренбург» уверенно возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, набрав 56 очков. «Алания» занимает второе место с 49 баллами. «Олимп-Долгопрудный» — 15-й (29), а «Ротор» — 18-й (24).