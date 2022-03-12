Мусиала стал самым юным футболистом в истории «Баварии» с 50 матчами в Бундеслиге

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала стал самым молодым игроком в истории клуба, сыгравшим 50 матчей в Бундеслиге, сообщает Opta Sports.
Мусиала достиг этой отметки в возрасте 19 лет и 14 дней, выйдя на поле в матче 26-го тура немецкого чемпионата c «Хоффенхаймом». На момент выхода новости закончился первый тайм, счёт 1:1. Предыдущее достижение принадлежало Ханс-Георгу Шварценбеку, который достиг этой отметки в возрасте 20 лет и 17 дней.
В этом сезоне Бундеслиги Мусиала провёл 22 матча, в которых забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи. Также на его счету 6 матчей в Лиге чемпионов, в которых он отметился одним забитым мячом, и матч в Кубке Германии, где он оформил «2+1» по системе «гол+пас». Всего на счету Мусиалы 29 матчей за «Баварию» в текущем сезоне.
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