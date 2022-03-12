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«Динамо» разгромило тульский «Арсенал» в матче 21-го тура РПЛ

«Динамо» разгромило тульский «Арсенал» в матче 21-го тура РПЛ
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Сегодня, 12 марта, на стадионе «Арсенал» в Туле в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Арсенал» принимал московское «Динамо». Гости одержали победу – 4:1.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 14-й минуте отличился нападающий «Динамо» Фёдор Смолов. На 30-й минуте полузащитник «Арсенала» Эванс Кангва забил ответный мяч, ему ассистировал Джордже Деспотович.

На 46-й минуте полузащитник гостей Арсен Захарян вывел московскую команду вперёд. На 76-й минуте хавбек «Динамо» Даниил Фомин реализовал пенальти в ворота «Арсенала».

В добавленное ко второму тайму время результативный удар нанёс нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, голевой пас отдал Себастьян Шиманьски.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Яном Бобровским из Санкт-Петербурга. Помогали ему ассистенты Рашид Абусуев и Александр Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).

Московское «Динамо» набрало 42 очка в 21 матче и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (20) — на 12-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (44).

Россия - Премьер-Лига. 21-й тур
12 марта 2022, суббота. 16:30 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Смолов – 14'   1:1 Кангва – 30'   1:2 Захарян – 46'   1:3 Фомин – 76' (пен)   1:4 Тюкавин – 90+3'
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