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Маурисио Почеттино: Навас поддержал Доннарумму после матча с «Реалом»

Маурисио Почеттино: Навас поддержал Доннарумму после матча с «Реалом»
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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался об отношениях вратарей Джанлуиджи Доннаруммы и Кейлора Наваса.

«Мы все разочарованы, но ничего не сломалось. Это два великих вратаря, у которых хорошие отношения. Навас выразил свою поддержку Доннарумме и всей команде. Это был выбор, а не вопрос уверенности. В футболе нам всегда приходится принимать решения в зависимости от разных факторов. Мы всегда можем сделать анализ после матчей», – цитирует тренера «ПСЖ» RMC Sport.

Ранее появилась информация, что Навас был в ярости от того, что на ответный матч с «Реалом» в Лиге чемпионов Доннарумма вышел в стартовом составе, а костариканец остался на скамейке.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Реалом» закончился со счётом 3:1 в пользу мадридцев. В составе «ПСЖ» голом отметился Килиан Мбаппе.

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