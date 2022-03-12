В «Локомотиве» рассказали о ситуации вокруг легионеров клуба

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник сообщил, что пока в клубе не стоит вопрос возможного ухода легионеров. Функционер заверил, что никаких изменений не произошло.



«Изменилась ли ситуация с легионерами? Ситуация стабильная», — передаёт слова Плутника корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами. При этом легионеры могут заключить соглашение с иностранными клубами без каких-либо санкций. Речь идёт о краткосрочных контрактах до конца нынешнего сезона.



Легионеры уже в полном составе покинули «Краснодар». Также группа иностранных игроков ушла из «Ростова». При этом пока лишь некоторые из них разорвали контракты с клубами.