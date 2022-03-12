Саудовский консорциум хочет купить «Челси» у Абрамовича

Саудовский консорциум хочет купить лондонский «Челси» у его российского владельца Романа Абрамовича, сообщает Goal.



По информации источника, консорциум во главе с Saudi Media в пятницу, 11 марта, сделал предложение банку Raine Group, который занимается продажей «Челси».



Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд).



10 марта против Абрамовича правительством Великобритании были введены санкции. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.



«Челси» набрал 56 очков в 27 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (69).

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