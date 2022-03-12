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«Бавария» не сумела обыграть «Хоффенхайм» в матче 26-го тура Бундеслиги

«Бавария» не сумела обыграть «Хоффенхайм» в матче 26-го тура Бундеслиги
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Сегодня, 12 марта, на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Хоффенхайм» принимал мюнхенскую «Баварию». Команды сыграли вничью, счёт – 1:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 32-й минуте отличился полузащитник хозяев Кристоф Баумгартнер, ему ассистировал Давид Раум.

В добавленное к первому тайму время нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски забил ответный мяч, голевой пас отдал Йозуа Киммих.

Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Роберт Шредер. Ему помогали ассистенты Ян Клеменс Найтцель и Арно Блос. Резервный рефери – Тобиас Райхель.

После 26 сыгранных туров «Бавария» лидирует в немецкой Бундеслиге, имея в своём активе 60 очков. «Хоффенхайм» (44) – на 5-м месте.

Германия - Бундеслига. 26-й тур
12 марта 2022, суббота. 17:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
1 : 1
Бавария
Мюнхен
1:0 Баумгартнер – 32'   1:1 Левандовски – 45+3'
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