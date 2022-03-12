«Бавария» не сумела обыграть «Хоффенхайм» в матче 26-го тура Бундеслиги

Сегодня, 12 марта, на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Хоффенхайм» принимал мюнхенскую «Баварию». Команды сыграли вничью, счёт – 1:1.



Счёт был открыт в первом тайме. На 32-й минуте отличился полузащитник хозяев Кристоф Баумгартнер, ему ассистировал Давид Раум.



В добавленное к первому тайму время нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски забил ответный мяч, голевой пас отдал Йозуа Киммих.



Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Роберт Шредер. Ему помогали ассистенты Ян Клеменс Найтцель и Арно Блос. Резервный рефери – Тобиас Райхель.



После 26 сыгранных туров «Бавария» лидирует в немецкой Бундеслиге, имея в своём активе 60 очков. «Хоффенхайм» (44) – на 5-м месте.