«Бавария» не сумела обыграть «Хоффенхайм» в матче 26-го тура Бундеслиги
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Сегодня, 12 марта, на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме в рамках 26-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022 «Хоффенхайм» принимал мюнхенскую «Баварию». Команды сыграли вничью, счёт – 1:1.
Счёт был открыт в первом тайме. На 32-й минуте отличился полузащитник хозяев Кристоф Баумгартнер, ему ассистировал Давид Раум.
В добавленное к первому тайму время нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски забил ответный мяч, голевой пас отдал Йозуа Киммих.
Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Роберт Шредер. Ему помогали ассистенты Ян Клеменс Найтцель и Арно Блос. Резервный рефери – Тобиас Райхель.
После 26 сыгранных туров «Бавария» лидирует в немецкой Бундеслиге, имея в своём активе 60 очков. «Хоффенхайм» (44) – на 5-м месте.
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