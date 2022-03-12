«Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» объявили стартовые составы на матч 29-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм Хотспур» на матч 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур».



«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Теллес, Магуайр, Варан, Дало, Фред, Матич, Погба, Санчо, Рашфорд, Роналду.



Запасные: Хендерсон, Бейи, Джонс, Линделёф, Ван-Биссака, Лингард, Мата, Кавани, Эланга.



«Тоттенхэм»: Льорис, Дэвис, Ромеро, Регилон, Доэрти, Дайер, Хёйбьерг, Бентанкур, Мин, Кулушевски, Кейн.



Запасные: Голлини, Эмерсон, Родон, Санчес, Моура, Уайт, Уинкс, Бергвейн, Скарлетт.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогать ему будут ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. В роли резервного рефери выступит Крейг Поусон.