«Локомотив» — ЦСКА: Языджи вывел армейцев вперёд

Сегодня, 12 марта, на стадионе «РЖД Арена» в Москве в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» принимает ЦСКА.



Счёт был открыт в первом тайме. На 39-й минуте отличился полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогают ему ассистенты Андрей Болотенков и Дмитрий Чельцов (оба — Москва). Резервный рефери — Алексей Сухой (Люберцы).



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА.



Московский ЦСКА набрал 36 очков в 20 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (31) — на 6-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (44).