«Локомотив» — ЦСКА: Изидор сравнял счёт через три минуты после гола Языджи

Сегодня, 12 марта, на стадионе «РЖД Арена» в Москве в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Локомотив» принимает ЦСКА.
На 42-й минуте ответный мяч забил нападающий железнодорожников Вильсон Изидор. Ранее на 39-й минуте отличился полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогают ему ассистенты Андрей Болотенков и Дмитрий Чельцов (оба — Москва). Резервный рефери — Алексей Сухой (Люберцы).
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — ЦСКА.
Московский ЦСКА набрал 36 очков в 20 встречах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (31) — на 6-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (44).
- 12 марта 2022
-
20:30
-
20:23
-
20:16
-
20:12
-
20:04
-
19:58
-
19:57
-
19:55
-
19:51
-
19:47
-
19:42
-
19:35
-
19:35
-
19:28
-
19:23
-
19:15
-
19:11
-
18:59
-
18:57
-
18:52
-
18:39
-
18:33
-
18:30
-
18:28
-
18:20
-
18:13
-
17:59
-
17:57
-
17:53
-
17:44
-
17:37
-
17:30
-
17:29
-
17:21
-
17:15