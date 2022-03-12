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Карпин рассказал, что у него была договорённость с «Ростовом» о возвращении

Карпин рассказал, что у него была договорённость с «Ростовом» о возвращении
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как принял решение о возвращении в «Ростов». Он будет совмещать посты в клубной команде и сборной.

«Не только я принимал решение. Это руководители РФС — Александр Дюков и Александр Алаев, которые больше разбираются и понимают в юридической составляющей. Поэтому пошли навстречу. Давайте расставим все точки — когда «Ростов» отпустил в сборную, была договорённость о том, что если возникнет возможность вернуться в клубную команду — вернусь именно в «Ростов», если это будет необходимо клубу. Слово привык держать, поэтому возвращение состоялось и оно вполне логичное.

Второй момент — семья живёт в Ростове, и перевозить родных не очень удобно. И третий момент — все новости, которые рассказывают о переговорах с «Локомотивом» и «Краснодаром» — это басни Крылова. Очень хорошо знаю и Сергея Николаевича, и Владимира Хашига, и Томаса Цорна, и Владимира Леонченко, со всеми виделся на сборах — если не верите мне, спросите их: был ли хоть один намёк по поводу работы в этих клубах. Меня в «Локомотив» и «Краснодар» никто не звал, переговоров не вёл», — цитирует Карпина «РБ Спорт».

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