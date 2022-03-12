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Карпин — о легионерах: какой довод привести, если игрок говорит: «Мама плачет и не спит»?

Карпин — о легионерах: какой довод привести, если игрок говорит: «Мама плачет и не спит»?
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ситуацию с уходом легионеров из клуба.

«Когда поступило предложение из «Ростова», ребята ещё находились в команде, но решение ими было уже принято. Встречался с ними, но понятно, что причины их шага не в футбольной плоскости. Два шведа и норвежец ребята молодые, давление на них большое, и тут всё сложно. Семьи, родители, бабушки и дедушки, конечно, во многом повлияли. Когда родные так переживают, парни сказали, что спокойствие их семей важнее футбола. Решение можно понять и принять.

Не приняли ли мои доводы? Какой довод можно привести, если игрок говорит: «Мама плачет, ночами не спит». Скажите, я приведу этот довод. Сказать: мама, не плачь?» — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

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