«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: Роналду вывел «красных дьяволов» вперёд

Сегодня, 12 марта, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» принимает «Тоттенхэм Хотспур».



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 12-й минуте отличился нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогают ему ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. В роли резервного рефери выступает Крейг Поусон.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур».

«Манчестер Юнайтед» в 28 матчах набрал 47 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Тоттенхэм Хотспур» (45) — на 7-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (69).