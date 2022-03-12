Левандовски повторил рекорд по количеству гостевых мячей в сезоне в Бундеслиге

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски повторил рекорд Бундеслиги по количеству гостевых голов в сезоне. Нападающий забил 17-й выездной мяч в матче 26-го тура чемпионата Германии с «Хоффенхаймом». Матч завершился со счётом 1:1.
Отметим, что ранее 17 мячей в гостях в сезоне в Бундеслиге забивали лишь Тимо Вернер (сезон-2019/2020) и Юпп Хайнкес (сезон-1974/1974). Форвард «Баварии» имеет все шансы установить единоличный рекорд. До конца сезона мюнхенцам ещё предстоит сыграть в гостях с «Фрайбургом», «Арминией», «Майнцем» и «Вольфсбургом».
В общей сложности Левандовски в нынешнем сезоне забил 29 мячей в 26 матчах в Бундеслиге. Также в его активе 1 результативная передача.
После 26 сыгранных туров «Бавария» лидирует в немецкой Бундеслиге, имея в своём активе 60 очков. «Хоффенхайм» (44) – на 5-м месте.
- 12 марта 2022
-
22:00
-
21:55
-
21:50
-
21:41
-
21:40
-
21:38
-
21:31
-
21:28
-
21:24
-
21:19
-
21:17
-
21:12
-
21:09
-
21:07
-
21:05
-
21:04
-
21:04
-
20:55
-
20:52
-
20:46
-
20:30
-
20:23
-
20:16
-
20:12
-
20:04
-
19:58
-
19:57
-
19:55
-
19:51
-
19:47
-
19:42
-
19:35
-
19:35
-
19:28
-
19:23