Левандовски повторил рекорд по количеству гостевых мячей в сезоне в Бундеслиге

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски повторил рекорд Бундеслиги по количеству гостевых голов в сезоне. Нападающий забил 17-й выездной мяч в матче 26-го тура чемпионата Германии с «Хоффенхаймом». Матч завершился со счётом 1:1.



Отметим, что ранее 17 мячей в гостях в сезоне в Бундеслиге забивали лишь Тимо Вернер (сезон-2019/2020) и Юпп Хайнкес (сезон-1974/1974). Форвард «Баварии» имеет все шансы установить единоличный рекорд. До конца сезона мюнхенцам ещё предстоит сыграть в гостях с «Фрайбургом», «Арминией», «Майнцем» и «Вольфсбургом».



В общей сложности Левандовски в нынешнем сезоне забил 29 мячей в 26 матчах в Бундеслиге. Также в его активе 1 результативная передача.

После 26 сыгранных туров «Бавария» лидирует в немецкой Бундеслиге, имея в своём активе 60 очков. «Хоффенхайм» (44) – на 5-м месте.