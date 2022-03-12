«Милан» достиг договорённости с «Лиллем» о трансфере Саншеша за € 20 млн

Центральный полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш перейдёт в «Милан» в летнее трансферное окно, между клубами заключена договорённость, сообщает Calciomercato.



Сумма перехода составит около € 20 млн. «Лилль» приобрёл игрока у «Баварии» в 2019 году за € 20 млн. Контракт Саншеша был рассчитан до лета следующего года.



24-летний португалец провёл в этом сезоне 24 матча, в которых забил 1 гол и отдал 5 голевых передач. Всего за «Лилль» он провёл 83 игры. В составе французской команды он выиграл чемпионат Франции и Суперкубок страны. Также он является чемпионом Европы в составе сборной Португалии.



«Милан» в текущем сезоне Серии А после 28 туров возглавляет турнирную таблицу, набрав 60 очков. «Лилль» в Лиге 1 занимает шестое место, набрав 43 очка в 28 матчах.

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