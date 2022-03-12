Лоськов прокомментировал поражение «Локомотива» в матче с ЦСКА

И. о. главного тренера «Локомотива» Дмитрий Лоськов подвёл итоги матча 21-го тура РПЛ с ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 2:1.



«ЦСКА поздравляю с победой. Игра была интересная, с интригой. Сопернику чуть повезло, забили на последних минутах. А так — ничейная игра.



Мы тренируемся, не стоим на месте. От игры к игре будем прибавлять. Рыбус по травме попросил замену.



Наша команда не такая высокорослая, отсюда наши проблемы на стандартных положениях. Поэтому стараемся меньше фолить.



Жемалетдинову надо забить гол. Два пенальти не забил, в пустые не забил. Хочу его поддержать. Ребята работают. С Комппером получается взаимодействие или нет — будет видно», — передаёт слова Лоськова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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