Экс-президент «Локомотива»: в этом году команде ничего не светит — про сезон можно забыть

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о поражении железнодорожников в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1).

«У «Локомотива» все несыгранные. Плюс оборона не очень сильная сторона. В атаке же Жемалетдинов и Керк неплохо выглядели. Кухта будет много забивать в России. Он свеженький. Однако счёт на табло. Что теперь поделать. В этом году «Локомотиву ничего не светит. Про этот сезон можно забыть», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Московский ЦСКА набрал 39 очков в 21 матче и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (31) — на 6-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (44).