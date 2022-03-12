ЦСКА опубликовал видео победного гола в матче с «Локомотивом», сделанное с бровки

Пресс-служба ЦСКА опубликовала видео победного мяча в матче 21-го тура РПЛ с «Локомотивом». Уже в компенсированное время победный мяч забил защитник Марио Фернандес.

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На 39-й минуте отличился полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи. На 42-й минуте ответный мяч забил нападающий железнодорожников Вильсон Изидор. В добавленное ко второму тайму время забил защитник армейцев Марио Фернандес. В оставшиеся минуты «Локомотиву» уже не удалось вновь восстановить равновесие в счёте.

Московский ЦСКА набрал 39 очков в 21 матче и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (31) — на 6-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (44).