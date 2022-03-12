В ЦСКА прокомментировали победу над «Локомотивом»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев подвёл итоги матча 21-го тура РПЛ с «Локомотивом». Встреча закончилась победой ЦСКА со счётом 2:1. Победный мяч армейцы забили в компенсированное время, отличился защитник Марио Фернандес.



«Напряжённый матч и очередная победа. Рады, что команда проявляет характер, бьётся до последнего. Эмоции, конечно, положительные», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



На 39-й минуте отличился полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи. На 42-й минуте ответный мяч забил нападающий железнодорожников Вильсон Изидор. В добавленное ко второму тайму время забил защитник армейцев Марио Фернандес.



Московский ЦСКА набрал 39 очков в 21 матче и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Локомотив» (31) — на 6-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (44).

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