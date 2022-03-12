В ЦСКА ответили на вопрос, останутся ли легионеры в команде

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуацию с легионерами. Ранее сразу несколько клубов РПЛ остались без иностранных игроков, которые покинули команды.
«Что касается легионеров, как видите, все в составе. Понятно, что обсуждали ситуацию… Но ребята всё понимают, остаются в команде.
Есть ли уверенность, что все легионеры останутся? Я вам ответил на вопрос. Я инициировал встречу с ними — решил, что будет правильно самому объяснить и рассказать. Некоторые из них вообще впервые в России. Были какие-то вопросы, которые мы обсудили. На данный момент никто из легионеров не ставит вопрос о том, чтобы покинуть команду.
Конечно, участие в международных соревнованиях беспокоит любого спортсмена и болельщика — это высшая цель. Повторюсь, будем надеяться, что наши доводы будут услышаны. Рано или поздно справедливость восторжествует», — передаёт слова Романа Бабаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
- 12 марта 2022
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