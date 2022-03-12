«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»: Роналду сделал хет-трик

Сегодня, 12 марта, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» принимает «Тоттенхэм Хотспур».
На 81-й минуте хет-трик оформил Криштиану Роналду, голевой пас отдал Алекс Теллес.
Ранее на 12-й минуте отличился нападающий «красных дьяволов» Криштиану Роналду. На 35-й минуте форвард «шпор» Гарри Кейн сравнял счёт с пенальти. Через три минуты Роналду оформил дубль, ему ассистировал Джейдон Санчо. На 72-й минуте автогол забил защитник «МЮ» Гарри Магуайр.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогают ему ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. В роли резервного рефери выступает Крейг Поусон.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм Хотспур».
«Манчестер Юнайтед» в 28 матчах набрал 47 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Тоттенхэм Хотспур» (45) — на 7-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (69).
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